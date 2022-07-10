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لبنان

الحلبي نعى النقيب بسام الداية: القيمُ تفتقد أحد أركانها

Lebanon 24
10-07-2022 | 14:39
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نعى وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي نقيب المحامين السابق بسام الداية، الذي وافتهُ المنيّة، صباح اليوم الأحد.
وقال الحلبي في سلسلة تغريدات عبر "تويتر": "تفتقدُ القيم أحد أركانها، والمناقب أحد رموزها، والعدالة أحد أبطالها، والأخوة والصداقة أحد عناوينها، بسام الداية ابا عشير رحلت عنا بقضاء الله وقدره وعشت بيننا كالنسمة الناعمة. وعلى الرغم من بعض ظروفك القاسية فقد كان حضورك قوياً وغيابك مدوياً".
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وأردف: "النقابة بجناحيها طرابلس والشمال حيث كنت النقيب الأعز، وبيروت ونقيبها العزيز ناضر الذين يفتقدون فارسا مقداما، فإليهم جميعا خالص العزاء. فارقد بسلام وسكينة في الفيحاء التي احببت وما فارقت، انت ووالدك اللذين لكم عليها واجب الوفاء. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون".
 
 
 

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