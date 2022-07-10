عن الإنترنت.. إليكم هذا الخبر المُهم من "أوجيرو"

غرّد المدير العام لهيئة أوجيرو عماد كريدية عبر حسابه على موقع تويتر وكتب: ان جميع الروابط links التي تربط شركات الهاتف النقال في لبنان بالعالم تعمل بشكل طبيعي. ان الاضطراب بخدمة التجوال مع بعض بلدان الخليج العربي مصدرها خارج لبنان. تقوم شركتي Alfa و Touch بالمعالجة عبر التواصل مع مقدمي الخدمة في البلدان المعنية.

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