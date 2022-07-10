ماذا قال وزير العدل عن تحقيقات المرفأ؟

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استبعد وزير العدل هنري خوري ان يكون هناك قرار باستقالة الوزراء المسيحيين وقال: "افضل عدم افتراض الامور قبل وقتها والامر لم يطرح اطلاقا واستبعد طرحه حتى اليوم".وعن تحقيقات المرفأ قال خوري في حديث عبر الـLBCI: "انا مصر على الهيئة الاتهامية العدلية في تحقيقات مرفأ بيروت ويقال انه يلزمها الوقت، فلماذا تريد الوقت وهي تصدر عن مجلس النواب؟ والقرار الاتهامي يصدره القاضي العدلي".اضاف: "المادة 20 لا تطبق على موقوفي المرفأ وانا لا اوجه اي فريق لسلوك مواد قانونية وهناك نصوص قانونية وتقدم البعض من اهالي الموقوفين بمرجعات امام محكمة التمييز".وحول هدم الاهراءات قال: "انا لم أصر على هدمها وهناك قرارات من مجلس الشورى وتم تكليف لجنة وزراية بقرار من مجلس الوزراء ايضا ودرسنا الموضوع استنادا الى تقارير مدروسة".اضاف: "هناك كتاب من النيابة العامة التمييزية الى المحقق العدلي يقول انه لا داعي بالمحافظة على اهراءات القمح نظرا لما قطعه التحقيق".وتابع: "قرار اللجنة الوزارية اتى بناء على الكتاب وهناك شكوى اليوم امام مجلس شورى الدولة تمنع اللجنة من التحرك الى حين صدور القرار وخوفي ان يقع الاهراء وان يحدث اضرار".