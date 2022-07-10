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لبنان

بعد كشف ملابسات جريمة الضاحية.. تغريدة من السفير السعودي

Lebanon 24
10-07-2022 | 15:42
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غرّد السفير السعودي وليد البخاري عبر حسابه على موقع تويتر وكتب: أُثمن عاليًا جهود قوى الأمن الداخلي اللبناني بكافة أفراده وقيادته على كشف الحقائق وتسليم الجناة للعدالة في جريمة قتل المواطن السعودي المغدور الذي قتل في الضاحية الجنوبية لبيروت.
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