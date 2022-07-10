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لبنان

وهاب يكشف مضمون رسالة من عون إلى ميقاتي.. فكيف ردّ وزير السياحة؟

Lebanon 24
10-07-2022 | 15:45
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كشف رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب عبر قناة "الجديد" أن "الرئيس المكلف نجيب ميقاتي طلب موعداً من رئيس الجمهورية ميشال عون، والأخير أرسل وزير السياحة وليد نصار لميقاتي حاملاً رسالة من عون مفادها: "إذا ما عندك شي ما تجي لعندي". 
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بدوره، ردّ نصار على كلام وهاب فقال في تصريح لـ"الجديد": "الرئيس عون لم يحمله للرئيس ميقاتي الرسالة التي ذكرها وهاب أو أي رسالة أخرى"، قائلاً: "التواصل قائم حسب علمي، فاقتضى التوضيح".
وتعليقاً على ردّ نصار قال وهاب: "هيك معلوماتي، والرئيس عون زعلان، وإن كان الوضع كما تقول فليشكلوا الحكومة".
 
 
 
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