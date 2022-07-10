من مصر.. جثمان رجل الأعمال اللبناني عزّت الداعوق يصل إلى مطار بيروت

أفادت قناة "الجديد" بأنّ جثماني رجل الأعمال اللبناني عزّت الداعوق ونجله جاد وصلا إلى مطار رفيق الحريري الدولي، عند الساعة الـ10 مساء اليوم، وذلك بعد وفاتهما جراء حادث سير في شرم الشيخ.

ووفقاً للقناة، فقد جرى تسليم الجثمانين إلى عائلتهما.