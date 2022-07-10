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لبنان

المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان يحذّر.. هذا ما سيحصل بعد شهرين

Lebanon 24
10-07-2022 | 15:55
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أعلن المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان جان جبران ان "المشكلة بالاساس هي مشكلة كهرباء ومازوت لتأمين المياه الى كل لبنان."
واضاف في حديث عبر الـLBCI: "ندرس تجديد شبكة مياه بيروت بالتعاون مع بلدية بيروت ومحافظ بيروت وما نقوم به لم يقم به احد منذ 40 عاما".
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وحذّر جبران من انه "بعد شهرين اذا لم نتساعد فالمياه ستنقطع عن كل لبنان واي عطل يحصل لا قدرة لدينا على اصلاحه لان المتعهدين هربوا من موضوع الشيكات".
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