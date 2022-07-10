المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان يحذّر.. هذا ما سيحصل بعد شهرين

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أعلن المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان جان جبران ان "المشكلة بالاساس هي مشكلة كهرباء ومازوت لتأمين المياه الى كل لبنان."واضاف في حديث عبر الـLBCI: "ندرس تجديد شبكة مياه بيروت بالتعاون مع بلدية بيروت ومحافظ بيروت وما نقوم به لم يقم به احد منذ 40 عاما".وحذّر جبران من انه "بعد شهرين اذا لم نتساعد فالمياه ستنقطع عن كل لبنان واي عطل يحصل لا قدرة لدينا على اصلاحه لان المتعهدين هربوا من موضوع الشيكات".