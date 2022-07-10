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لبنان

غادة عون: هذا معيب!

Lebanon 24
10-07-2022 | 16:01
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غرّدت القاضية غادة عون عبر حسابها على موقع تويتر وكتبت: "مخالفة موجب التحفظ جريمة لا تغتفر بالنسبة لغادة عون فقط. اما اذا ارتكبها فيصل مكي او اي قاض اخرج فمعليش.!!اوحتى لو ارتكب احد القضاة تخلف عن احقاق الحق في جريمة العصر...معليش. اوحتى لو تدخل  احدهم مع قاض  لوقف التحقيق كمان معليش.اخطر شي مخالفة غادة عون لموجب التحفظ.هذا معيب"
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وتابعت: "هذا معيب يا حضرة معالي الوزير .الميزانين والمكيالين .كيف يمكن بناء دولة القانون على هذا المنوال؟  كيف للناس ان يصدقوا ان القضاء سيعطيهم حقوقهم اذا كان التعامل داخل الجسم القضائي يتم بهذه الطريقة".
 
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