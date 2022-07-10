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لبنان

وزير المهجّرين عن ملف النازحين السوريين: على مفوضية اللاجئين مساعدتنا

Lebanon 24
10-07-2022 | 16:15
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قال وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين إنه "تم الاتفاق على تشكيل لجنة لبنانية - سورية لتنسيق كيفية العلاقة وتبيان نوع اللاجئ بين نازح أو لاجئ سياسي"، وأضاف: "اللاجئ السياسي لديه حقوق ومفوضية اللاجئين عليها أن تساعدنا".
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وفي حديث عبر قناة الـ"LBCI"، لفت شرف الدين إلى أن "مفوضية شؤون اللاجئين أعطت لبنان رداً أولياً يرفض عودة النازحين إلى سوريا"، وأردف: "هناك 9 آلاف طلب هجرة وقد سافر 5 آلاف لاجئ سياسي وهناك 4 آلاف على الطريق. إلا أن العدد الجديد لطلبات الهجرة مقارنة بعدد اللاجئين الموجود في لبنان هو صغيرٌ جداً". 
 
وتابع: "الخطة التي أطرحها مع السوريين لعودة النازحين شفهية ولم نجلس بعد لطرح التفاصيل، ونحن جاهزون للنقاش وهناك توجه ايجابي للبدء بعودة النازحين في أسرع وقت ممكن".

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