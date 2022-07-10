حدثٌ أمني في الجنوب.. هذا ما فعله أحد اللبنانيين عند السياج الحدودي (صورة)

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن أحد المواطنين اللبنانيين تسلق السياج الحدودي عند حدود بلدة العديسة مع مستعمرة "مسكاف عام" ودخل إلى دشمة الحراسة "الإسرائيلية" الخالية من الجنود، من دون أن يشعر به أحد، وبعد مرور حوالى نصف ساعة حضرت قوة معادية مؤلفة من 6 دبابات اسرائيلية وطوقت المكان وتم اعتقاله.

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