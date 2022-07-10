إنقلاب سيارة مسؤول الجماعة الإسلامية في صيدا.. ماذا عن حالته الصحيّة؟

تعرّض المسؤول السياسي للجماعة الإسلامية في صيدا والجنوب بسام حمود لحادث سير مع نجله، على الطريق بين جزين والبقاع الغربي في منطقة السريره - كفرحونه.

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ووفقاً للوكالة الوطنية للإعلام، فقد انحرفت السيارة التي كان فيها حمود ونجله عن مسارها، وانقلبت إلى جانب الطريق.