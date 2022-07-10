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لبنان

رهان على محادثات بايدن في المنطقة

Lebanon 24
10-07-2022 | 17:19
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أظهرت مراجع سياسية قلقها من مقبل الأيام لكنها لم تعدم الرهان على زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى المنطقة والتي باتت على الأبواب، وعلى أمل أن يوضع الملف اللبناني على طاولة لقاءات بايدن العربية، ويتبلور اتجاه لصالح تشكيل حكومة جديدة، قبل الاستحقاق الرئاسي أو بإعطاء الضوء الأخضر، باتجاه تثبيت مواصفات الرئيس العتيد.
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ولم تقلل هذه المراجع عبر "الأنباء" الكويتية من الأدوار الداخلية في ترسيم شخصية الرئيس المقبل، لكن الخارج هو الأساس، كما يبدو للآن مع الأسف، ومن هنا الأمل بإخراج لبنان من سلة المفاوضات النووية الأميركية ـ الإيرانية. (الأنباء الكويتية)
المصدر: الانباء الكويتية
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