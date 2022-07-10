28
o
بيروت
30
o
طرابلس
27
o
صور
30
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
30
o
النبطية
25
o
زحلة
27
o
بعلبك
14
o
بشري
29
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
رهان على محادثات بايدن في المنطقة
Lebanon 24
10-07-2022
|
17:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
أظهرت مراجع سياسية قلقها من مقبل الأيام لكنها لم تعدم الرهان على زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى المنطقة والتي باتت على الأبواب، وعلى أمل أن يوضع الملف اللبناني على طاولة لقاءات بايدن العربية، ويتبلور اتجاه لصالح تشكيل حكومة جديدة، قبل الاستحقاق الرئاسي أو بإعطاء الضوء الأخضر، باتجاه تثبيت مواصفات الرئيس العتيد.
Advertisement
ولم تقلل هذه المراجع عبر "الأنباء" الكويتية من الأدوار الداخلية في ترسيم شخصية الرئيس المقبل، لكن الخارج هو الأساس، كما يبدو للآن مع الأسف، ومن هنا الأمل بإخراج لبنان من سلة المفاوضات النووية الأميركية ـ الإيرانية. (الأنباء الكويتية)
المصدر:
الانباء الكويتية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
إشكال يهزّ إهدن.. "تحرّش" يُشعل "معركة" وفيديو يرصد كل شيء
Lebanon 24
إشكال يهزّ إهدن.. "تحرّش" يُشعل "معركة" وفيديو يرصد كل شيء
07:28 | 2022-07-10
10/07/2022 07:28:11
Lebanon 24
Lebanon 24
رقمٌ هائل.. إليكم عدد "ربطات الخبز" التي يستهلكها السوريّون في لبنان يومياً
Lebanon 24
رقمٌ هائل.. إليكم عدد "ربطات الخبز" التي يستهلكها السوريّون في لبنان يومياً
12:50 | 2022-07-10
10/07/2022 12:50:21
Lebanon 24
Lebanon 24
"ينبوع دولارات" يدخل لبنان.. وزيرٌ يكشف حجم الرقم والمصدر!
Lebanon 24
"ينبوع دولارات" يدخل لبنان.. وزيرٌ يكشف حجم الرقم والمصدر!
16:35 | 2022-07-10
10/07/2022 04:35:29
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" يدعم باسيل في هذا المطلب.... هل لا يُريد حكومة؟
Lebanon 24
"حزب الله" يدعم باسيل في هذا المطلب.... هل لا يُريد حكومة؟
06:00 | 2022-07-10
10/07/2022 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد وفاته في مصر.. هذا موعد وصول جثمان عزت الداعوق إلى بيروت
Lebanon 24
بعد وفاته في مصر.. هذا موعد وصول جثمان عزت الداعوق إلى بيروت
07:21 | 2022-07-10
10/07/2022 07:21:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
03:00 | 2022-07-11
مَنْ سيحدد مواصفات الرئيس العتيد؟ "الرئاسية" تقدّمت على الحكومة… والبازار فُتح
02:45 | 2022-07-11
لقاءات السفير "ودّية"
02:38 | 2022-07-11
أحراجٌ في رومية تشتعل.. مخاوف من كارثة والجيش يتدخّل
02:30 | 2022-07-11
مرضى السرطان يُستنزفون... والعلاج ينتظر معالجات سياسية ومالية!
02:22 | 2022-07-11
قتيل وجريح بحادث سير على طريق مرج حاروف في النبطية
02:15 | 2022-07-11
تقرير أمني رئاسي: "هؤلاء مرشحون مفترضون".. فهل من فؤاد شهاب آخر؟
فيديو
لأول مرة منذ 11 عاماً.. الأسد يزور حلب وظهور لافت لزوجته أسماء وأولاده (صور وفيديو)
Lebanon 24
لأول مرة منذ 11 عاماً.. الأسد يزور حلب وظهور لافت لزوجته أسماء وأولاده (صور وفيديو)
23:00 | 2022-07-08
11/07/2022 10:05:16
Lebanon 24
Lebanon 24
مُشتبه بعلاقته بحزب الله: أميركا تتسلم اليوم لبنانياً ينشط بغسيل الأموال في 4 قارات.. من هو؟ (فيديو)
Lebanon 24
مُشتبه بعلاقته بحزب الله: أميركا تتسلم اليوم لبنانياً ينشط بغسيل الأموال في 4 قارات.. من هو؟ (فيديو)
00:44 | 2022-07-08
11/07/2022 10:05:16
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل عيد الاضحى... عادات غريبة مع البقر في هذا البلاد (فيديو)
Lebanon 24
قبل عيد الاضحى... عادات غريبة مع البقر في هذا البلاد (فيديو)
16:00 | 2022-07-05
11/07/2022 10:05:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact