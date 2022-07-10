Advertisement

لبنان

البُخاري ثمّن كشْف قوى الأمن ملابسات جريمة قتْل سعودي في بيروت

Lebanon 24
10-07-2022 | 17:37
A-
A+
Doc-P-970167-637930968405642349.jpg
Doc-P-970167-637930968405642349.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ثمّن السفير السعودي في لبنان وليد البخاري كشْف القوى الأمنية اللبنانية ملابسات جريمة قتْل مواطن سعودي في الضاحية الجنوبية لبيروت وتوقيف القاتليْن.
وقال البخاري في تغريدة له على حسابه على "تويتر": "أثمّن عالياً جهود قوى الأمن الداخلي اللبناني بكافة أفراده وقيادته على كشف الحقائق وتسليم الجناة للعدالة في جريمة قتل المواطن السعودي المغدور الذي قُتل في الضاحية الجنوبية لبيروت".
Advertisement
وكانت المديرية العامـة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـة أصدرت بلاغاً مساء الأحد حول جريمة قتل سعودي طعناً بواسطة سكين وحصلت مساء السبت، وأنه وبنتيجة المتابعة والاستقصاءات التي قامت بها القطعات المختصة، تَبَيَّنَ أن شقيقَي المقتول نفّذا الجريمة لأسباب عائلية وشخصية ثم فرّا إلى جهة مجهولة وهما من الجنسية السعودية.
وأضاف البلاغ: "توافرت، الأحد، معلومات عن وجود الجانيين في إحدى الشقق، و على الفور، تمّت مداهمة مكان تواجدهما من قبل دورية من فصيلة برج البراجنة بمؤازرة قوة مشتركة من قطعات سرية الضاحية، حيث جرى توقيفهما وضبط أداة الجريمة. وبالتحقيق معهما، اعترفا بإقدامهما على قتل شقيقهما لأسباب عائلية. وأحيل الموقوفان والمضبوط إلى القطعة المعنية، والتحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:00 | 2022-07-11
02:45 | 2022-07-11
02:38 | 2022-07-11
02:30 | 2022-07-11
02:22 | 2022-07-11
02:15 | 2022-07-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website