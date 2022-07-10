البُخاري ثمّن كشْف قوى الأمن ملابسات جريمة قتْل سعودي في بيروت

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ثمّن السفير السعودي في لبنان وليد البخاري كشْف القوى الأمنية اللبنانية ملابسات جريمة قتْل مواطن سعودي في الضاحية الجنوبية لبيروت وتوقيف القاتليْن.وقال البخاري في تغريدة له على حسابه على "تويتر": "أثمّن عالياً جهود قوى الأمن الداخلي اللبناني بكافة أفراده وقيادته على كشف الحقائق وتسليم الجناة للعدالة في جريمة قتل المواطن السعودي المغدور الذي قُتل في الضاحية الجنوبية لبيروت".وكانت المديرية العامـة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـة أصدرت بلاغاً مساء الأحد حول جريمة قتل سعودي طعناً بواسطة سكين وحصلت مساء السبت، وأنه وبنتيجة المتابعة والاستقصاءات التي قامت بها القطعات المختصة، تَبَيَّنَ أن شقيقَي المقتول نفّذا الجريمة لأسباب عائلية وشخصية ثم فرّا إلى جهة مجهولة وهما من الجنسية السعودية.وأضاف البلاغ: "توافرت، الأحد، معلومات عن وجود الجانيين في إحدى الشقق، و على الفور، تمّت مداهمة مكان تواجدهما من قبل دورية من فصيلة برج البراجنة بمؤازرة قوة مشتركة من قطعات سرية الضاحية، حيث جرى توقيفهما وضبط أداة الجريمة. وبالتحقيق معهما، اعترفا بإقدامهما على قتل شقيقهما لأسباب عائلية. وأحيل الموقوفان والمضبوط إلى القطعة المعنية، والتحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص".