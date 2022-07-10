إشكال في القبّة وتضارب بالسكاكين

وقع إشكال في "القبة"، مشروع الحريري بين عدد من الشبّان. وقد تخلّل الإشكال تضارباً بالأيدي والسكاكين.

وأُصيب المدعو "ع.ك" بعدة طعنات نقل على اثرها الى المستشفى الحكومي للعلاج ووصفت حالته بالخطرة.

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