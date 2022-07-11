بري سيدعو الى جلسة تشريعية "في هذه الحالة"

يعدّ رئيس مجلس النواب نبيه بري العدّة لجلسة تشريعية في أسرع وقت ممكن، وبحسب مصادر نيابية في "كتلة التحرير والتنمية"، فإن الرئيس بري "سيدعو الى جلسة اذا اقتضت ضرورة جلسة كهذه".

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ورداً على سؤال عمّا إذا كانت هناك ضرورة اليوم لعقد جلسة لإقرار المشاريع والإقتراحات المتصلة بالأوضاع الماليّة، قالت المصادر لـ"لبنان24": "دائماً ثمة ضرورة، وبالتالي فإن الموعد سوف يحدد بناء على دعوة هيئة مكتب المجلس للاجتماع للبحث في جدول الأعمال ليصار بعدها الى تحديد موعد الجلسة".