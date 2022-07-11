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لبنان

بري سيدعو الى جلسة تشريعية "في هذه الحالة"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
11-07-2022 | 01:15
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يعدّ رئيس مجلس النواب نبيه بري العدّة لجلسة تشريعية في أسرع وقت ممكن، وبحسب مصادر نيابية في "كتلة  التحرير والتنمية"، فإن الرئيس بري "سيدعو الى جلسة اذا اقتضت ضرورة جلسة كهذه".
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ورداً على سؤال عمّا إذا كانت هناك ضرورة اليوم لعقد جلسة لإقرار المشاريع والإقتراحات المتصلة بالأوضاع الماليّة، قالت المصادر لـ"لبنان24": "دائماً ثمة ضرورة، وبالتالي فإن الموعد سوف يحدد بناء على دعوة هيئة مكتب المجلس للاجتماع للبحث في جدول الأعمال ليصار بعدها الى تحديد موعد الجلسة". 

وفي سياق متصل من المرجح، وفق اوساط نيابية مختلفة، أن يدعو بري إلى جلسة تشريع الضرورة إذا تيقن أن حركة الاتصالات السياسية لن تفضي سريعاً الى تأليف حكومة"، مشيرة إلى "أن الرئيس بري على تواصل مستمر مع الرئيس نجيب ميقاتي وهو على اطلاع  دائم على مجريات الامور والتي يمكن ان يبني على أساسها دعوته التشريعية".
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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