استعدّوا لموجة حارّة سيشهدها طقسُ لبنان قريباً.. إليكم الموعد

يؤثر طقس صيفي رطب وحار بشكل اعتيادي على لبنان مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة، ويستمر على هذا النحو في الأيام المقبلة من دون تغيير كبير في الأحوال الجوية قريباً، وقد يتحول أكثر حرارة بدءاً من 17 الشهر الحالي.

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الاثنين:

1- الحرارة ساحلاً بين 23 و30 درجة، وبقاعاً بين 17 و33 درجة وعلى الـ 1000 متر بين 18 و 26 درجة.

2- الجو: غائم جزئيا مع تشكل الضباب على المرتفعات

3- الرياح: جنوبية غربية ضعيفة الى معتدلة وتنشط في الداخل وسرعتها بين 20 و45 كم/س

4- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين 60 و 80%

5- الضغط الجوي يسجل ساحلا 1009 hpa



6- الرؤية جيدة

7- البحر متوسط الموج وحرارة سطح المياه 25 درجة.



الثلاثاء:

طقس غائم جزئيا مع تشكل ضباب على الجبال والحرارة تتراوح بين 23 و 31 درجة ساحلا، و 16 و33 بقاعاً وبين 17 و 26 درجة على الـ 1000 متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة الى معتدلة وتنشط في الداخل سرعتها بين 20 و45 كم/س.