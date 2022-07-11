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لبنان

هذا ما تبلّغه وزير الطاقة في بغداد

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
11-07-2022 | 04:15
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تبّلغ وزير الطاقة وليد فياض خلال زيارته الأخيرة لبغداد من المسؤولين العراقيين أن الصيغة الحالية لإتفاق تزويد لبنان بالفيول العراقي لم تعد مناسبة وتحتاج الى تعديل. 
وعلى هذا الأساس يجري التحضير لزيارة وفد رسمي نيابي للعراق يرأسه الرئيس نجيب ميقاتي ويضم وزير الطاقة وليد فياض والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.  
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والهدف من الزيارة سيكون العمل على بلورة صيغة جديدة للإتفاقية وتمديدها، والتأكيد للجانب العراقي إلتزام لبنان بتسديد المستحقات ولو بشكل متدّرج ومرحلي عبر تقديم خدمات بديلة. 
يُشار إلى أن كمية الفيول إنخفضت من 80 ألف طن الى 40 ألف طن بسبب إرتفاع سعر الفيول، وهو ما يؤمن تغذية ساعتين بدل 4 ساعات من الكهرباء. 
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

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