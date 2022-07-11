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لبنان

الخبز الكبير "صغير".. والتلاعب على عينك يا تاجر

Lebanon 24
11-07-2022 | 03:15
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لاحظَ المواطنون في الآونة الأخيرة انخفاضاً ملحوظاً في حجم أرغفة ربطة الخبز، إذ انقلب الرغيف الكبير ليصبح أشبه بالصغير، ما يعدّ تلاعباً واضحاً يستدعي تحركاً سريعاً من الجهات المعنيّة.
ولوحظ أيضاً أن صلاحية الخبز باتت قصيرة جداً، إذ أنه وخلال يومين تُصبح أرغفة الخبز غير صالحة للأكل، الأمر الذي يطرح التساؤلات عن المواد المستخدمة فيها.
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لبنان

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