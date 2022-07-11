نائب "الهيلا هو" "خائف" من بلدته!

يتعمد أحد نواب "التيار الوطني الحر" التهجّم على رئيس الحكومة في إطلالاته التلفزيونية المتكررة، في دلالة واضحة على النية في "إشعال الجبهات" وفتح معركةٍ سياسية عنوانها التعطيل والتخوين.

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النائب المذكور الذي وصل إلى البرلمان بسبب أمر واحد وهو عدم وجود منافسٍ له لا أكثر ولا أقل، يتقصّد استعراض "عضلاته" ضدّ رئاسة الحكومة مُطلقاً شعارات التخوين، فيما كان يسعى خلال فترة الانتخابات لتأمين وصوله إلى منطقته الشوفية للإدلاء بصوته، إذ كان متخوفاً من حصول إشكالات معه وطلب من حلفائه مؤازرته ومتابعة شؤونه يوم الإقتراع.

مصدر مواكب لحركة النائب المذكور علّق قائلاً: "من يخاف من أبناء بلدته، ومن لم يزرع إرثاً سياسياً واضحاً، كيف يمكن أنه يكون نائباً عن منطقته والوطن؟ كيف يمكن أن يكون له رأي في تشكيل حكومة وهو لا يعرف سوى "الهيلا هو" ليرددها تقديساً لرئيس حزبه؟".