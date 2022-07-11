Advertisement

لبنان

في هذه المنطقة.. مروّج عملة مزيّفة بقبضة "المعلومات"

Lebanon 24
11-07-2022 | 03:08
A-
A+
Doc-P-970255-637931310840077769.jpg
Doc-P-970255-637931310840077769.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صــدر عــــن المديريـة العـامـة لقــوى الامــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة البــــــلاغ التالــــــي:

في إطار العمليات التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة عملیات ترويج العملة المزيّفة في مختلف المناطق اللبنانية، وبنتيجة الجهود الحثيثة والمتابعة الاستعلامية، توصّلت القطعات المختصّة في الشّعبة الى تحديد هويّة شخص يقوم بترويج العملة المزيّفة ضمن محافظة البقاع، ويُدعى:
Advertisement

 أ. ص. (مواليد عام 1998، سوري)
 بناءً عليه، أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكانه تمهيداً لتوقيفه بالجرم المشهود.

بتاريخ 4-7-2022، وبعد رصد ومراقبة، نفّذت دوريّات من الشّعبة كمينًا محكمًا في بلدة تمنين الفوقا، أسفر عن توقيفه. وبتفتيشه تمّ ضبط مبلغ مزيّف بقيمة /1,700/ دولار أميركي.

 بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة ترويج العملة المزيّفة والاستحصال عليها من عدد من الاشخاص السوريين.

أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين، بناءً على إشارة القضاء المختص.
 
 

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:50 | 2022-07-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:35 | 2022-07-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:59 | 2022-07-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:38 | 2022-07-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:25 | 2022-07-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2022-07-11
02:15 | 2022-07-11
07:52 | 2022-07-11
07:40 | 2022-07-11
07:08 | 2022-07-11
06:55 | 2022-07-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website