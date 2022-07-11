فيديو من قلب أحراج رومية.. مشاهد ترصد الحريق وهذا ما أعلنه وزير البيئة

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غرّد وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين على "تويتر" قائلاً: "أتابع منذ الصباح إطفاء حريق الغابة المجاورة لطريق المتن السريع مع وزير الدفاع العميد موريس سليم ومدير الدفاع المدني العميد ريمون خطار، ومستشاري الدكتور جورج متري البروفسور في ادارة الموارد الطبيعية في جامعة البلمند يتابع على الارض، وعدد من المتطوعين سيتوجهون إلى الموقع للوصول إلى الغابة".وأضاف في تغريدة ثانية: "شكراً للجيش على الدعم الدائم في اطفاء حرائق الغابات".