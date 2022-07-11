Advertisement

لبنان

فيديو من قلب أحراج رومية.. مشاهد ترصد الحريق وهذا ما أعلنه وزير البيئة

Lebanon 24
11-07-2022 | 03:43
A-
A+
Doc-P-970269-637931332863962689.JPG
Doc-P-970269-637931332863962689.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
غرّد وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين على "تويتر" قائلاً: "أتابع منذ الصباح إطفاء حريق الغابة المجاورة لطريق المتن السريع مع وزير الدفاع العميد موريس سليم ومدير الدفاع المدني العميد ريمون خطار، ومستشاري الدكتور جورج متري البروفسور في ادارة الموارد الطبيعية في جامعة البلمند يتابع على الارض، وعدد من المتطوعين سيتوجهون إلى الموقع للوصول إلى الغابة".
Advertisement
 
وأضاف في تغريدة ثانية: "شكراً للجيش على الدعم الدائم في اطفاء حرائق الغابات".
 
إلى ذلك، قال رئيس شعبة الخدمة والعمليات في الدفاع المدني منصور سرور إنّ "الحريق في رومية مفتعل ولدينا صور تدلّ على أنّه بدأ من 3 جهات مختلفة".
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:50 | 2022-07-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:35 | 2022-07-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:59 | 2022-07-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:38 | 2022-07-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:25 | 2022-07-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2022-07-11
02:15 | 2022-07-11
07:52 | 2022-07-11
07:40 | 2022-07-11
07:08 | 2022-07-11
06:55 | 2022-07-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website