فيديو من قلب أحراج رومية.. مشاهد ترصد الحريق وهذا ما أعلنه وزير البيئة

اتابع منذ الصباح إطفاء حريق الغابة المجاورة لطريق المتن السريع مع السيد وزير الدفاع ومدير عام الدفاع المدني.
د. جورج متري، مستشاري وبروفسور في إدارة الموارد الطبيعية في جامعة البلمند يتابع على الأرض.
عدد من المتطوعين سيتوجه الى الموقع للوصول الى داخل الغابة#حريق_بالناقص pic.twitter.com/WANdCRFM1o
— Nasser Yassin (@nasseryassin) July 11, 2022
اتابع منذ الصباح إطفاء حريق الغابة المجاورة لطريق المتن السريع مع السيد وزير الدفاع ومدير عام الدفاع المدني.
د. جورج متري، مستشاري وبروفسور في إدارة الموارد الطبيعية في جامعة البلمند يتابع على الأرض.
عدد من المتطوعين سيتوجه الى الموقع للوصول الى داخل الغابة#حريق_بالناقص pic.twitter.com/WANdCRFM1o
شكرا للجيش على الدعم الدائم في اطفاء حرائق الغابات #حريق_بالناقص https://t.co/cJ3WAcAeiW pic.twitter.com/V2txb0P3O4
— Nasser Yassin (@nasseryassin) July 11, 2022
شكرا للجيش على الدعم الدائم في اطفاء حرائق الغابات #حريق_بالناقص https://t.co/cJ3WAcAeiW pic.twitter.com/V2txb0P3O4