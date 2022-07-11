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لبنان
حادث سير بين 5 سيارات في هذه المنطقة! (صور)
Lebanon 24
11-07-2022
|
03:50
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وقع حادث سير بين 5 سيارت امام أحد الافران على طريق عام اميون - الكورة، نتج عنه سقوط جريح، وفق مندوبة "لبنان 24".
وجرى نقله الى احدى المستشفيات للعلاج.
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