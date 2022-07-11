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لبنان

حادث سير بين 5 سيارات في هذه المنطقة! (صور)

Lebanon 24
11-07-2022 | 03:50
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وقع حادث سير بين 5 سيارت امام أحد الافران على طريق عام اميون - الكورة، نتج عنه سقوط جريح، وفق مندوبة "لبنان 24".
 
وجرى نقله الى احدى المستشفيات للعلاج.
 
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اميون

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