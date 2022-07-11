أكبر مطاحن لبنان توقفت عن العمل.. إليكم التفاصيل

افادت مصادر لـ"لبنان 24" انه وبعد خروج مطحنتي بقاليان والجنوب عن الخدمة، توقفت "مطحنة التاج" أكبر مطاحن لبنان اليوم بسبب نفاد القمح غير المدعوم لديها.

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