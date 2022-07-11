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لبنان

أكبر مطاحن لبنان توقفت عن العمل.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
11-07-2022 | 03:48
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افادت مصادر لـ"لبنان 24" انه وبعد خروج مطحنتي بقاليان والجنوب عن الخدمة، توقفت "مطحنة التاج" أكبر مطاحن لبنان اليوم بسبب نفاد القمح غير المدعوم لديها.
 
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