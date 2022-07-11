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لبنان

تطوّر جديد في ملف الطحين.. ماذا سيحصل هذا الأسبوع؟

Lebanon 24
11-07-2022 | 04:16
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أكّد نقيب أصحاب المطاحن أحمد حطيط وجود رقابة مستمرة لكل شاحنات الطحين التي تخرج من المطاحن إلى الأفران، مشيراً إلى أنّ "المشكلة الأساسية كانت احتكار التجار للطحين بالإضافة إلى التهريب".
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وفي حديثٍ عبر قناة الـ"LBCI"، قال حطيط: "نحنُ لا نسلم الطحين المدعوم إلا بموجب مستند صادر عن وزارة الإقتصاد يحدد الكمية والجهة، كما أن صاحب الفرن يوقع لدى استلامه الطحين ويحدد الكمية التي استلمها".

وأعلن حطيط أنه "خلال هذا الأسبوع، ستصل حوالى 35 ألف طن من القمح،" لافتًا  إلى أنه "تم التواصل مع وزارة الإقتصاد ومصرف لبنان وسيتم إعطاء إستثناءات بهدف توزيع الكمية بشكل سريع".

وعلى صعيد متصل، أفادت مصادر "لبنان24" بأنّ مطحنة "التاج" وهي أكبر مطاحن لبنان، توقفت اليوم عن العمل بسبب نفاد القمح غير المدعوم لديها. 

ويأتي خروج مطحنة "التاج" عن الخدمة بعد توقف مطحنتي "بقاليان" و "الجنوب" عن العمل أيضاً خلال الأيام الماضية.
 
 
 
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