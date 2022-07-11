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لبنان

مجلة أميركية تتحدّث عن "مُسيّرات حزب الله".. ماذا قالت عنها؟

Lebanon 24
11-07-2022 | 04:20
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نشرت مجلة "ناشيونال ريفيو" الأميركية تقريراً تحدث عن "مُسيّرات حزب الله" التي جرى إطلاقها منذ أيام عديدة باتجاه منصة الغاز العائمة الموجودة في حقل كاريش البحري المتنازع عليه بين لبنان وإسرائيل.
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ووفقاً للمجلة، فإنّ اعتراض إسرائيل لمُسيرات "حزب الله" وتدميرها "ليس سوى فشل عسكري إيراني جديد، وذلك بعد محاولة إيران الفاشلة لاغتيال مواطنين إسرائيليين في تركيا". 
 
واعتبرت المجلة الأميركية أن "حادثة الطائرات بدون طيار، هي مجرد مثال واحد على استراتيجية إيران الأوسع لمحاربة إسرائيل عسكرياً واقتصادياً، حيث كان من الممكن أن يضر تدمير منصة الغاز بالاقتصاد الإسرائيلي واقتصاديات الدول التي تشتري الغاز من إسرائيل".
 
وأضافت:  "يمكن الآن إضافة إحباط هجمات الطائرات بدون طيار بواسطة التكنولوجيا العسكرية الإسرائيلية المتفوقة، إلى قائمة الإخفاقات العسكرية والاستخباراتية التي تواجهها إيران".
وأشارت المجلة إلى أن "هذا الحادث هو أيضا انعكاس للصراع الإقليمي القائم بين العديد من دول المنطقة وإيران"، لافتة إلى أنّ "التعاون الاستراتيجي المتزايد بين أعداء إيران، يهدف إلى تعطيل النفوذ العسكري والسياسي الإيراني والوصول إلى العالم".
 
(عربي21)
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