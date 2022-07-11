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لبنان

حريقٌ يضرب أحد الفنادق في الضبيه.. إليكم الصور

Lebanon 24
11-07-2022 | 04:34
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أفادت معلومات "لبنان24" عن اندلاع حريقٍ ضمن أحد الفنادق في منطقة الضبيه، صباح اليوم الإثنين.
 
ووفقاً للمصادر، فإن رقعة الحريق كانت محدودة، وقد جرى السيطرة على النيران من قبل فرق الدفاع المدني التي حضرت فوراً إلى المكان.
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