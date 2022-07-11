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لبنان

زواج مدني في لبنان؟! (صورة)

Lebanon 24
11-07-2022 | 05:42
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انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبر يشير الى عقد زواج مدني على الأراضي اللبنانية.

وفي التفاصيل، قام كل من السيد "عبد الباقي"  والسيدة "نجوى سبيتي" بعقد قرانهما مدنيا في بلدة ضهور الشوير المتنية وذلك عبر التواصل الكترونيا مع احد القضاة المختصين في هذا المجال من خارج لبنان.
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