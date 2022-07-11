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لبنان

اشكال وتدافع امام أحد الأفران

Lebanon 24
11-07-2022 | 05:53
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افادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع اشكال بين مجموعة من المواطنين امام أحد الأفران في منطقة المنية بسبب التدافع على شراء الخبز.
 
وتشهد المنطقة زحمة مواطنيبن و"طوابير" امام مختلف الأفران.
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