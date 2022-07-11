اشكال وتدافع امام أحد الأفران

افادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع اشكال بين مجموعة من المواطنين امام أحد الأفران في منطقة المنية بسبب التدافع على شراء الخبز.

وتشهد المنطقة زحمة مواطنيبن و"طوابير" امام مختلف الأفران.