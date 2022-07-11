توقيف قاتل في المنية

صدر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 10/ 7/ 2022 أوقفت دورية من مديرية المخابرات المواطن (ج.ش) لإقدامه بالتاريخ نفسه في منطقة المنية على طعن المواطن (ر.د) بسكين في ظهره على أثر خلاف بينهما، ما لبث أن فارق الحياة. بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص".

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