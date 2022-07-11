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لبنان

بعد تجمع النفايات في البلدة... الاهالي يتحركون

Lebanon 24
11-07-2022 | 07:40
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قطع الثائر "عبد الرحمن زكريا" المُلقب ب "جون سينا" وعدد من أهالي بلدة تكريت العكارية، طريق عام البلدة بالنفايات إحتجاجاً على تراكمها وتكدسها في أرجاء البلدة .

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وطالب الأهالي رئيس إتحاد بلديات الجومة في عكار ضرورة العمل بشكل جدي على ازالة النفايات من البلدة. 
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