بعد تجمع النفايات في البلدة... الاهالي يتحركون

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قطع الثائر "عبد الرحمن زكريا" المُلقب ب "جون سينا" وعدد من أهالي بلدة تكريت العكارية، طريق عام البلدة بالنفايات إحتجاجاً على تراكمها وتكدسها في أرجاء البلدة .وطالب الأهالي رئيس إتحاد بلديات الجومة في عكار ضرورة العمل بشكل جدي على ازالة النفايات من البلدة.