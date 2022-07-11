جديدة إستقبل مهنئين بالاضحى

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إستقبل رئيس دائرة الاوقاف الاسلامية في عكار الشيخ مالك جديدة وموظفي الدائرة، المهنئين بعيد الاضحى المبارك في القاعة الرئيسية في مركز الدائرة في بلدة حلبا.وتوافد العديد من الفاعليات الدينية والرسمية والامنية والشعبية والبلدية والاختيارية والتربوية والنقابية تقدمهم، النائبان فادي كرم والياس الخوري على رأس وفد من القوات اللبنانية، النائب السابق نضال طعمة، راعي ابرشية عكار وتوابعها للروم الارثوذكس المتروبوليت باسيليوس منصور والخورأسقف الياس جرجس،، والبروفسور اسعد السحمراني على رأس وفد من المؤتمر الشعبي، المديرالعام للتعليم الابتدائي في لبنان جورج داوود، رئيس اتحاد بلديات وسط وساحل القيطع احمد المير، رئيس اتحاد بلديات نهر الاسطوان عمر الحايك، والعديد من الوفود من مختلف البلدات العكارية.وكانت مناسبة لتبادل التهنئة وتأكيد الثوابت الوطنية والمطالب العكارية لجهة انصافها بالوزارات والخدمات واسلوب التعاطي مع احتياجاتها التنموية.