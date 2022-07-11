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لبنان

سرق مبلغاً كبيراً من الدولارات بطريقة احتيالية بمساعدة زوجته.. وقوى الامن تعمم صورتهما

Lebanon 24
11-07-2022 | 08:10
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

بتاريخ 7-7-2022، ادّعى مالك إحدى شركات الصيرفة في مدينة طرابلس أمام مخفر جبيل في وحدة الدّرك الإقليمي ضد شقيقه وزوجة شقيقه:
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ب. ن. (من مواليد عام 1968، لبناني)
ض. ش. (من مواليد عام 1979، لبنانية)
 

 بجرم سرقة مبلغ /470،000/ دولار أميركي من الشّركة بطريقة احتيالية، وذلك أثناء نقل المبلغ من بيروت إلى طرابلس على متن سيارة رباعية الدّفع من نوع "هوندا pilot"، إذ عمد الأول إلى التوقّف أمام أحد الأفران في محلّة حالات، وطلب من ابن عمّه (ح. ن. من مواليد عام 1987، لبناني) -الذي كان برفقته، ويعمل أيضا في الشّركة- النزول لشراء الخبز، ليلوذ (ب. ن.) بالفرار على متن السّيّارة وفي حوزته المبلغ المذكور.

ومن خلال التحقيقات والمتابعة، تبيّن أن (ب. ن.)  وزوجته (ض. ش.) قد تركا منزلهما وتواريا عن الأنظار.

لذلك، تطلب هذه المديريّة العامّة مِمَّن شاهدهما أو يعرف مكانهما، الاتصال بمخفر جبيل في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم: 548092/09، للإدلاء بما لديه من معلومات، علماً بأن كل مواطن يساهم في إلقاء القبض عليهما، يبقى اسمه طيّ الكتمان وفقاً للقانون.
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