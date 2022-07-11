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لبنان

بعد اعتقاله في الأمس... جيش العدو يعيده الى لبنان

Lebanon 24
11-07-2022 | 09:14
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قيام جيش العدو الاسرائيلي بتسليم مخابرات الجيش عبر "اليونيفل"، المواطن اللبناني الذي كان قد تم اعتقاله يوم أمس بعد تسلله الى الى داخل الاراضي في فلسطين المحتلة. 
 
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