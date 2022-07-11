بعد اعتقاله في الأمس... جيش العدو يعيده الى لبنان

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قيام جيش العدو الاسرائيلي بتسليم مخابرات الجيش عبر "اليونيفل"، المواطن اللبناني الذي كان قد تم اعتقاله يوم أمس بعد تسلله الى الى داخل الاراضي في فلسطين المحتلة.

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