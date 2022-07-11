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لبنان

هدم اهراءات القمح في مرفأ بيروت... اشاعة ام حقيقة؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
11-07-2022 | 09:51
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ترددت  معلومات عن انطلاق عمليات هدم اهراءات القمح في مرفأ بيروت، بعدما  أثار هذا الأمر سلسلة ردود، وأفتعال الجدل في صفوف اللبنانيين الذي انقسموا بين مؤيد للهدم نظرا إلى خطر الاهراءات المهددة بالسقوط نتيجة الخلل الذي لحق فيها خلال الانفجار المأسوي الذي ضرب المرفأ وبيروت، وبين معارض لهدمها باعتبارها أبرز الشواهد على جريمة انفجار المرفأ.
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وفي هذا السياق وفي اتصال مع "لبنان 24"، أبدى وزير الاشغال العامة في حكومة تصريف الاعمال علي حمية استغرابه من الخبر قائلا " لا علم لي بالموضوع والسؤال لا بد من ان يتوجه الى مصدر هذه المعلومة وهذا الخبر".

وتساءل حمية " هل من احد شاهد بأم عينه بداية اعمال الهدم؟"

لبنان

خاص

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