"القرار اتُّخذ".. ماذا سيحدُث عند الحدود الجنوبيّة مع فلسطين المُحتلة؟

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نقلت قناة "الجزيرة" عن وسائل إعلام إسرائيلية قولها إن "الجيش الإسرائيلي قرر إحاطة مستوطنة المطلة الحدودية بجدران لمنع تسلل مقاتلي حزب الله".وكان موقع "إسرائيل هيوم" الإسرائيلي قد نشر تقريراً قبل أيام أشار فيه إلى أنّ "مستوطني مستعمرة المطلة غاضبون من نيّة الجيش الإسرائيلي إقامة جدار على حدود المستوطنة مع لبنان.ولفت التقرير إلى أنه "من المفترض، بحسب مخطط الجيش، أن يتم بناء الجدار في غضون 5 سنوات، من البحر وحتى منطقة هاردوف (مزارع شبعا)، وقد سبق أن بُنيَ جزء من الجدار في المنطقة الغربية من المطلة".