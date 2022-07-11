خريس: لتشكيل حكومة بأسرع وقتٍ مُمكن

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شدّد عضو كتلة "التحرير والتنمية" النائب علي خريس، خلال إحتفال تأبيني في بلدة برج رحال، على "ضرورة تشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن، بعيداً من المناكفات والحسابات الضيقة، والتطلع الى وزارة من هنا او هناك زائدا او ناقصا"، لافتا الى أن "ما يعاني منه الوطن والمواطن لا يحل بهذه الطرق".وقال: "علينا إيجاد الحلول المناسبة لكل المشاكل، من خلال ترك الأنانية بعيدا والتنازل لمصلحة الشعب، الذي ضاق ذرعا بكل ما من حوله".وأضاف خريس: "في ظل المرحلة الصعبة، لا بد لنا أن نشد على أيدي المغترب، الذي له الدور الأكبر والأبرز في المساهمة في رفع الحيف عن أبناء بلده، من خلال المساعدة في تأمين المياه عبر مشاريع الطاقة البديلة التي تغذي الأبار الإرتوازية بالطاقة، في ظل غياب مؤسسة كهرباء لبنان وغياب وزير الطاقة ووعوده، التي ما زلنا ننتظرها بتحسين ساعات التغذية".وكان النائب خريس تطرق في مستهل حديثه الى عملية تفجير حسينية معركة من قبل العدو الإسرائيلي وإستشهاد قائدي المقاومة محمد سعد وخليل جرادي وكوكبة اخرى، مشددا على ان "العدو الإسرائيلي هو المخطط، لكن المنفذ هو عميل ومعروف وإعترف بتعامله مع العدو الإسرائيلي" .