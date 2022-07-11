مدير عام مرفأ بيروت يكشف حقيقة عملية هدم الإهراءات.. ماذا قال؟

نفى المدير العام لمرفأ بيروت عمر عيتاني، أن "تكون هناك أي عملية هدم للاهراءات تجري على أرض المرفأ".



ودعا الوسائل الإعلامية الى "توخي الدقة والشفافية في التعاطي مع هذا الموضوع وتجنب إثارة البلبلة"، مؤكداً أنّ "الصور والرواية المتداولة في الإعلام عن أن آلات كبيرة تشبه المثقاب تعمل على زعزعة أساسات الإهراءات، انما هي كانت تستخدم قبل الانفجار لتفريغ بواخر القمح، فاقتضى التوضيح".

لا علم لي بالموضوع والسؤال لا بد من ان يتوجه الى مصدر هذه المعلومة وهذا الخبر".

وكان وزير الأشغال العامّة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية أبدى استغرابه من خبر هدم الإهراءات،: "