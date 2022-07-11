خلال العيد.. هذا ما شهده سوق الدولار والليرة!

نشطت خلال اليومين الماضيين حركة الصرّافين المتجولين في السوق الموازية، إذ تبين أن هناك كمية من الدولارات جرى صرفها في السوق الموازية.

يقول أحد الصرّافين في صيدا لـ"لبنان24" إن "فترة العيد دفعت بالناس لإخراج دولارات لصرفها في السوق بغية الحصول على الليرة، باعتبار أن المصارف لم تسمَح لهم بسحب أموالٍ كافية من الليرة مطلع الشهر الجاري، بسبب السقوف الموضوعة على عمليات السحب من الحسابات المصرفية".

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كذلك، فقد أوضح أن الطلب على الليرة ازدادَ مؤخراً بينما زاد بيع الدولار، إضافة إلى أن حركة المغتربين نشطت أيضاً خلال الأسبوع الأخير، ما يعني بدء تحرّك دولارات في السوق.