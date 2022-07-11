صورة تكشف.. هكذا بدأ حريق روميه

حصل "لبنان24" على صورةٍ توثق اللحظات الأولى لاندلاع حريق رومية، اليوم الإثنين، وسط ترجيحات شبه مؤكدة بأن يكون الحادث مُفتعلاً.

الصورة التي تم الحصول عليها تظهر أن الحريق اندلع في أماكن مختلفة من الحرُج، والدليل على ذلك هو أعمدة الدخان التي تظهر في الصورة.

وصباحاً، قال رئيس شعبة الخدمة والعمليات في الدفاع المدني منصور سرور إن "الحريق في رومية مُفتعل"، موضحاً أن "هناك مجموعة من الصور التي تدل على أنه بدأ من جهات مختلفة".

وخلال ساعات المساء الأولى، أعلن الدفاع المدني أنه تمكّن من السيطرة بالكامل على النيران بشكل كامل، وقد عملت وحدات الإطفاء على تبريد رقعة الحريق منعاً لتجدده وامتداده.

وفي سلسلة احاديث دعا وزير البيئة ناصر ياسين الى التشدد في معاقبة مفتعلي الحرائق ليكونوا عبرة لغيرهم ".

وقال: "من جهتنا نحن نعمل على الوقاية والانذار المبكر، وقسمنا لبنان إلى 14 منطقة وحددنا المناطق الكثيفة في الغابات والاحراج ونعمل على تجهيز فرق محلية للاستجابة المبكرة بالتعاون مع جهات مانحة".

وتابع: "هذا الإجراءات تساعد على الحد من الحرائق من جراء التغييرات المناخية الحادة لكن المطلوب التشدد مع المافيات التي تريد قطع الاشجار وحرق الغابات".

بلدية رومية: لكشف الحقيقة

بدورها، أعلنت بلدية روميه، في بيان، أن "شرطة البلدية قد أوقفت نهار الأمس الأحد الاشخاص الذين قاموا بقطع أشجار السنديان، البلوط والصنوبر في أحراج البلدة، وصادرت الاشجار المقطوعة".

وأضافت: "لقد سلمت الشرطة هؤلاء الاشخاص الى فصيلة الدرك في برمانا، تم توقيفهم والتحقيق معهم وقد اعترفوا بقطع الاشجار في أحراج بلدة روميه، ثم قد تم اخلاء سبيلهم. وفوجئنا اليوم الاثنين بنشوب ثلاثة حرائق في أحراج البلدة".



وطلبت البلدية من الجهات المعنية "كشف الحقيقة والقبض على الفاعلين"، مؤكدة أنها "لن تساوم أبداً على قطع الاشجار مهما كان السبب".



وشكرت البلدية لقيادة الجيش، الدفاع المدني، قوى الامن، الصليب الاحمر، وزير البيئة، وزير الزراعة واهالي البلدة اهتمامهم في هذه الحادثة.