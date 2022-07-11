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لبنان

عملية دهم في التبانة وتوقيف مواطنَين

Lebanon 24
11-07-2022 | 13:14
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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 11/ 7/ 2022، أوقفت قوة من الجيش أثناء عملية دهم في منطقة التبانة – طرابلس، المواطنَين (غ.ض) و(ح.ض) لإقدام الأول على قتل المواطن (د.ب) بعدما أطلق النار باتجاهه بتاريخ 9/ 7/ 2022 في منطقة باب الرمل بسبب خلافات سابقة بينهما، ومحاولة الثاني مساعدته على الفرار أثناء تنفيذ القوة عملية الدهم.
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بوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.
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