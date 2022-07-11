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لبنان

مشهدٌ في بيروت غير مألوفٍ ضمن أي دولة بالعالم.. شاهدوا الصورة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
11-07-2022 | 13:26
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التقطت عدسة "لبنان24" صورةً من منطقة عائشة بكّار في بيروت، وقد أظهرت عُطلاً في إشارة السير هناك.
 
بحسب الصورة، فإنّ مصابيح الإشارة الـ3 مضاءة مع بعضها البعض بشكل كامل وطوال الوقت، وهو مشهدٌ يعتبرُ غير مألوف وليس له أي وجود في أي دولة من العالم.
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أمرُ تلك الإشارة التي شدّت أنظار المواطنين إليها، ترك تساؤلات عن دور بلدية بيروت في معالجتها، باعتبار أن الطريق هناك تتضمن تقاطعاً ويحتاجُ لإشارة بالحدّ الأدنى لتنظيم السير عليه.
 
اللافت أيضاً أن تلك الإشارة تتميز بحصولها على الكهرباء لتشغيلها، في حين أن معظم الإشارات الأخرى في العاصمة مُطفأة ولا تعمل، الأمر الذي يجعل حركة السّير غير منظمة أبداً.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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