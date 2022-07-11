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لبنان

في البداوي.. طفلة تسقط من أحد المباني!

Lebanon 24
11-07-2022 | 14:47
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سقطت طفلة صغيرة من أحد المباني في مخيم البداوي، ما استدعى نقلها فوراً إلى مستشفى الهلال للمعالجة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الشمال.
 
 
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