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لبنان

الجميل: عودة اللاجئين السوريين لبلدهم ضرورة وطنيّة

Lebanon 24
11-07-2022 | 15:43
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غرّد النائب نديم الجميّل على حسابه عبر "تويتر" قائلاً: "عودة اللاجئين السوريّين ليست خياراً بل ضرورة وطنيّة".

أضاف: "فإذا كانت سوريا غير آمنة لعودة السوريّين فإنّ بقاءهم غير آمن للبنانيّين والأحداث الأخيرة دليل على ذلك".
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وختم: "فإمّا العودة أو العودة".
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