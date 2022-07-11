الجميل: عودة اللاجئين السوريين لبلدهم ضرورة وطنيّة

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غرّد النائب نديم الجميّل على حسابه عبر "تويتر" قائلاً: "عودة اللاجئين السوريّين ليست خياراً بل ضرورة وطنيّة".أضاف: "فإذا كانت سوريا غير آمنة لعودة السوريّين فإنّ بقاءهم غير آمن للبنانيّين والأحداث الأخيرة دليل على ذلك".وختم: "فإمّا العودة أو العودة".