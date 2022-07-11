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لبنان

ماذا كشفت التحقيقات الأولية عن جريمة الضاحية؟

Lebanon 24
11-07-2022 | 12:30
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أظهرت التحقيقات الأولية التي أجرتها السلطات اللبنانية في مقتل مواطن سعودي في الضاحية الجنوبية لبيروت، أن خلافاً حول "حضانة أطفال" يقف خلف الجريمة، وفق ما أفاد مصدر أمني وكالة "فرانس برس" الإثنين.
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وكانت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أعلنت في بيان ليل الأحد، أن المغدور (مولود عام 1980) قتل السبت "طعناً بواسطة سكين". ونتيجة المتابعة، تبيّن أن "شقيقي المقتول نفّذا الجريمة لأسباب عائلية" قبل فرارهما. وتمّ توقيفهما لاحقاً داخل شقّة في الضاحية الجنوبية لبيروت، واعترفا بالتحقيق معهما "بإقدامهما على قتل شقيقهما لأسباب عائلية"، وفق البيان.

وقال المصدر الأمني رافضاً الكشف عن هويته، إن مانع اليامي، قُتل داخل منزله في الضاحية الجنوبية لبيروت بعد شجار مع شقيقه على خلفية حضانة أطفال، وفق ما أظهرته الاعترافات الأولية.

وأوضح أنّ المغدور تزوّج من طليقة شقيقه وطالب بحقها في حضانة أطفالها الثلاثة، الأمر الذي رفضه طليقها. وبعد مواجهة بين الشقيقين، غادر والد الأطفال منزل المغدور قبل أن يعود برفقة شقيقه الآخر وينفذا الجريمة.

وتتوسّع السلطات اللبنانية حالياً، وفق المصدر، في التحقيقات مع الموقوفين لمعرفة ما إذا كان ثمّة أسباب أخرى خلف الجريمة.
 
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