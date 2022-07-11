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لبنان

المطلوب رئيس بمواصفات فؤاد شهاب

Lebanon 24
11-07-2022 | 17:02
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نقلت مصادر متابعة عبر "الأنباء" الكويتية عن مسؤولين غربيين أن "لبنان بحاجة ماسة اليوم إلى رئيس جمهورية يتمتع بصفات الرئيس الراحل فؤاد شهاب، وهي المقدرة على جمع اللبنانيين حول مشروع إنقاذ واحد، وان تكون له علاقات دولية وعربية متوازية ومتوازنة وأن يكون مؤمنا بوحدة المؤسسات وإعادة هيكلتها على أسس عصرية". (الأنباء الكويتية)
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المصدر: الانباء الكويتية
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