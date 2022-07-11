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لبنان

حريق في زيتون أبي سمراء

Lebanon 24
11-07-2022 | 17:47
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شبّ حريق هائل داخل أراضي في زيتون ابي سمراء - طرابلس حيث ارتفعت ألسنة النيران في سماء المنطقة.
وتوجهت فرق الإطفاء الى المكان لإخماد الحريق الذي توسّعت مساحته بفعل الهواء.
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نار

ابي سمراء

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