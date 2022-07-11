حريق في زيتون أبي سمراء

شبّ حريق هائل داخل أراضي في زيتون ابي سمراء - طرابلس حيث ارتفعت ألسنة النيران في سماء المنطقة.

وتوجهت فرق الإطفاء الى المكان لإخماد الحريق الذي توسّعت مساحته بفعل الهواء.

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