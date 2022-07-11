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لبنان

إطلاق نار في البداوي جرّاء إشكال عائلي

Lebanon 24
11-07-2022 | 17:55
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وقع إشكال في البداوي بين عائلتين تطور الى إطلاق رصاص.
وقد شهدت المنطقة اطلاق رصاص كثيف وخطّاط شوهد في سماء المنطقة لفترات متقطعة من المساء من دون وقوع إصابات.
وقد سيّر الجيش دوريات متنقلة في مكان الاشكال ويعمل على توقيف المتورطين.
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