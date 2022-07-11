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لبنان

بيان صادر من عائلة دنيان البستاني.. ماذا جاء فيه؟

Lebanon 24
11-07-2022 | 18:05
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أصدرت عائلة المغدور دنيان البستاني بياناً بعد توقيف قاتله:
"بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد لله على كل حال
انطلاقاً
من قول النبي صلى الله عليه وسلم
"من لا يشكر الناس لا يشكر الله"
نحن عائلة المغدور دنيان البستاني نشكر كل من واسانا عبر المشاركة في الجنازة أو عبر التواصل الإجتماعي كما نشكر قيادة الجيش اللبناني و نخص بالشكر رئيس فرع مخابرات الشمال سيادة العقيد نزيه البقاعي و رئيس مكتب طرابلس حضرة الرائد محمد عوض لتوقيف القاتل حمى الله لبنان وحمى الله الوطن".
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