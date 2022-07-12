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لبنان

باسيل يستعين بخدمات مدير عام في ملف حساس

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
12-07-2022 | 01:30
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بالتوازي مع متابعته لملف تشكيل الحكومة وحضوره "المُلهِم" في العديد من القرارات الرئاسية في هذا الصدد، يعمل رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل على إعداد تقرير ودراسة عن المواقع الشاغرة في الإدارات العامة وحتى سائر الأسلاك ليكون حاضراً لطرحه في حال تشكلت الحكومة وتم فتح ملف التعيينات.

وعُلم أن باسيل يعوِّل في هذه المهمة على أحد المدراء العامين في وزارة انمائية، وهو نشيط جداً في عملية الإحصاء هذه، كما كان ناشطا سابقا في اعداد " أطروحات الدكتوراه غب الطلب".

 وقد رُصِدت زيارات دورية للمدير العام نفسه الى مقر باسيل في اللقلوق كل يوم أحد صباحاً حيث تكون جلسته مع الوزير باسيل مطوّلة يضعه فيها في آخر مستجدات الإدارة العامة وموظفيها وينصحه بالأشخاص المقربين من "التيار" والملائمين لهذه المواقع .

 

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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