Advertisement

لبنان

قفزة غير مسبوقة لسعر البقلاوة في لبنان.. كم بلغ؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
12-07-2022 | 01:45
A-
A+
Doc-P-970495-637932126276165838.jpg
Doc-P-970495-637932126276165838.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

كشفت أجواء عيد الأضحى لهذا العام عن تدهورٍ غير مسبوق في القدرة الشرائيّة للمواطنين، إذ تبين أنهم عاجزون عن شراء حلوى العيد مثل السنوات السابقة.

وتبين أن ثمن كيلو البقلاوة ناهز الـ500 ألف ليرة لبنانية في بعض متاجر بيع الحلويات. حُكماً، باتت هذه الحلوى "طبق الأغنياء" بينما بات حُرِم الفقراء منهُ.كذلك، فقد أظهرت بعض قوائم الأسعار أن كيلو "المعمول" العادي تجاوز الـ300 ألف ليرة لبنانية.

بهجة العيد هذه المرّة كانت مفقودة تماماً، فمنازل أصحاب الدخل المحدود كانت خالية من الحلويات، في حين أن بعضها تضمن ما تيسّر من حلوى بسيطة يمكن تقديمها للزوار وفق الإمكانيات.

كيف تغيّرت الأسعار في غضون عام؟

أظهرت مؤشرات أسعار الحلويات في لبنان ارتفاعاً غير معقول بين العامين 2021 و2022. ففي نفس الفترة الحالية خلال العام الماضي، كان سعر كيلو المعمول العادي بـ100 ألف ليرة، بينما كان سعر البقلاوة لا يتجاوز الـ220 ألف ليرة.

عن هذا الواقع، يقول صاحب محل حلويات لـ"لبنان24": "المبيعات تراجعت كثيراً وأحوال الناس لم تعد تسمح بشراء الحلويات. الكثيرون يصنعون الحلوى في المنازل، وقد باتت حلويات العيد للمقتدرين فقط إن لم تكن للأغنياء حصرياً وللذين لديهم دولارات".

ويضيف: "الخوف هو أن تبقى الأسعار مرتفعة على هذا النحو في الأيام القادمة، الأمر الذي يهدد استمراريتنا، فالناس غير قادرة على شراء كيلو حلوى يوازي سعره الحد الأدنى للأجور".

 

Advertisement
المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:24 | 2022-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:26 | 2022-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:21 | 2022-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2022-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2022-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2022-07-12
04:36 | 2022-07-12
04:30 | 2022-07-12
04:30 | 2022-07-12
04:29 | 2022-07-12
04:19 | 2022-07-12
فيديو
lebanon 24
09:00 | 2022-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website